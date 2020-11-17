Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İtalya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Her ne kadar İtalyanlar, milli yıldızla sözleşme uzatmak istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
6.5 milyon euro maaş istemişti
Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.
Milan'ın son teklifi 3.5 milyon euro
İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.
Juventus Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor
Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.
Hakan Çalhanoğlu'na açık çek
Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.
Bu sezon 11 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu, sadece Juventus ve Milan değil, İngiliz ve İspanyol kulüpleri de yakından takip ediyor.
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