Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu

İtalya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Her ne kadar İtalyanlar, milli yıldızla sözleşme uzatmak istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

6.5 milyon euro maaş istemişti

Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş teklifi Milan'da gösterdiği başarılı performansın ardından adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Birçok büyük kulüp de yıldız oyuncu kadrosuna katmak için kollarını sıvamış durumda.İtalyan ekibi Milan, milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile masaya oturan Serie A ekibi, yıldız oyuncunun sözleşme şartlarını dinledi.Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu idman sahasını koltuk değnekleriyle terk etti6.5 milyon euro maaş istediTuttosport'un haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberin detaylarında, bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Galeri: Seria A'da yıldız oyuncuların maaşları açıklandı: Milli oyuncular ne kadar kazanıyor?

Milan'ın son teklifi 3.5 milyon euro

İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Juventus Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'na açık çek

Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.

Bu sezon 11 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu, sadece Juventus ve Milan değil, İngiliz ve İspanyol kulüpleri de yakından takip ediyor.

Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi: Yeni sözleşme yolda Milan'ın oynadığı son 12 resmi maça 17 golle direkt katkı yapan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oluyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli yıldız için birçok kulüp, tekliflerini hazırlamış durumda. Fakat Milan, 26 yaşındaki yıldızı bırakmak istemiyor.La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. İtalyanlar sadece Hakan'a değil aynı zaman da kaleci Gianluigi Donnarumma ile de 3 yıllık anlaşma yapacak. Haberin detayın Milan'ın, milli aranın ardından her iki oyuncuyla da masaya oturacağı ve sözleşmelerini uzatacağı kaydedildi.Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın oynadığı son 12 resmi maçta, 8 gol ve 9 asistle takımına olağanüstü bir katkı verdi.Yok böyle maç: 25 penaltı atıldı, Milan turladı🌟Fransa’da siftah yapan #BurakYılmaz, Milan’ı sırtında taşımaya devem eden #HakanÇalhanoğlu, Almanya’da rakibine tükürmekle suçlanan #OzanKabak ve dahası...🧐 Bu hafta #BizimÇocuklar’ın [🇹🇷] gündemine gelin birlikte bakalım.📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/mOqeZyeoI6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2020 Galeri: İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor: Milan, Türk gibi