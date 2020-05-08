SERİE A

Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz hoca

Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, teknik direktörlük için milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan Kulübü ile görüştüğünü doğruladı.

Haber Merkezi AA
Alman futbolunun 'profesör' lakaplı antrenörü Ralf Rangnick

Alman futbolunun 'profesör' lakaplı antrenörü Ralf Rangnick

Fotoğraf: MATTHIAS RIETSCHEL / Reuters

Rangnick, Almanya basınına yaptığı açıklamada, "Milan Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Onlara menajerimle konuşmalarını söyledim ve bir görüşme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Görüşmeden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını kaydeden 61 yaşındaki Rangnick, "Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, maçlar devam ederse ne zaman ve nerede oynanacağı gibi daha önemli problemler oluştu" değerlendirmesinde bulundu.

  • Hoffenheim'ı 2006-2011 yıllarında amatör ligden Bundesliga'ya taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Rangnick, daha sonra Schalke 04 ve Leipzig'de teknik direktörlük yapmıştı.

Lucescu'dan Hakan Çalhanoğlu'na Napoli tavsiyesi
Lucescu'dan Hakan Çalhanoğlu'na Napoli tavsiyesi

Milli takımımızın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu İtalya'da katıldığı bir programda milli futbolcularımız ile ilgili değerlendirmeler yaparken Hakan Çalhanoğlu'na da transfer tavsiyesinde bulundu.Lucescu ismi Napoli ile anılan Hakan Çalhanoğlu için, "Onun için Napoli'ye gitmek iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Juventus formasını terleten Merih Demiral hakkında da konuşan Rumen teknik adam, "O, harika bir profesyonel. Juventus'ta çok şey öğrendi ve deneyimli birçok oyuncudan öğrenmeye de devam edecek" dedi.Zeki Çelik'i ilk kez 2. ligde oynarken A Milli takıma kendisinin aldığını söyleyen Lucescu Roma forması giyen Cengiz Ünder için de "Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Mircea Lucescu: &quot;Beşiktaş benimle ilgilendi. Sportif Direktörlük konusunda görüştük ancak teklifi reddettim&quot; pic.twitter.com/dsRBHjcD4I&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 17, 2020

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