Hakan Çalhanoğlu'ndan dev final öncesi İlkay Gündoğan açıklaması: Herkesin kararına saygı duyuyorum

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu final hakkında şu yorumda bulundu: "Bu finali ülkemde oynayacağımız için çok mutluyum, gururluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. Milli takımda İngiltere'ye gol atan ilk futbolcu olmuştum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarih yazarım"

"2 Türk yarın final oynayacak. İlkay ve benim için özel olacak. İlkay; Almanya, ben Türk Milli Takımı için oynuyorum. Sonuçta ikimiz de kalbi Türk. Bu fark etmiyor. Herkesin kararına saygı duyuyorum. Önemli olan 2 Türk'ün finalde olması. Bu ayrı gurur."