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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan dev final öncesi İlkay Gündoğan açıklaması: Herkesin kararına saygı duyuyorum

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Inter'de Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

18:18 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dev final yarın 22.00'de oynanacak

Dev final yarın 22.00'de oynanacak

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Inter'de Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu final hakkında şu yorumda bulundu: "Bu finali ülkemde oynayacağımız için çok mutluyum, gururluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. Milli takımda İngiltere'ye gol atan ilk futbolcu olmuştum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarih yazarım"


"2 Türk yarın final oynayacak. İlkay ve benim için özel olacak. İlkay; Almanya, ben Türk Milli Takımı için oynuyorum. Sonuçta ikimiz de kalbi Türk. Bu fark etmiyor. Herkesin kararına saygı duyuyorum. Önemli olan 2 Türk'ün finalde olması. Bu ayrı gurur."




#Hakan Çalhanoğlu
#İlkay Gündoğan
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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