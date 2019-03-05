Hakan Ünsal TFF başkanlığına talip

Hakan Ünsal, haziran ayında yapılacak TFF Başkanlığı seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. Görev verilmesi halinde elinden gelen bütün özveriyi göstereceğini ifade eden Ünsal, Türkiye Futbol Federasyonu’na profesyonel, işini bilen ve futbolun içerisinden gelen isimlerle hizmet edebileceklerini söyledi.
Akşam'a konuşan Hakan Ünsal'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
- "Dernekle ilgili toplantılarda bir araya geldiğimizde bu işe nasıl girebiliriz diye hep konuşmuştuk. Görev verilmesi halinde Türk futboluna katkıda bulunmaya hazırız. Dernek kültüründe de çok şeyler öğrendik, bu işlerin nasıl yürüdüğü analiz ettik. Yurt dışından kendimize örnekler aldık. Zaten mevcut hali hazırda bir kadromuz var, hepsi futbolun içinden gelen sorunları bilen ve ne yapılması gerektiğini anında çözebilecek isimler. Dikkat ederseniz Türk futbolunda ne zaman büyük başarılar yakalanmışsa bu başarıların altında hep biz varız. Teklif gelirse, kapımız çalışırsa biz hazırız. Sorunları biliyoruz, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Basketbolla futbol arasında büyük farklar var, fakat oraya basketbolun içerisinden gelen kariyerinde büyük başarılara imza atan yöneticiler geldi ve ülke olarak sürekli olarak çıkışa geçtik. Futbolda da bunun yapılması mümkün."
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