MİLLİ TAKIM

Halil Dervişoğlu coştu, Türkiye Avusturya'yı devirdi

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye, evinde konuk ettiği Avusturya’yı 3-2 mağlup etti. Halil Dervişoğlu, yaptığı hat-trick'le mücadeleye damga vurdu.

Haber Merkezi DHA
Halil Dervişoğlu'nun rakibiyle mücadelesi.

Halil Dervişoğlu'nun rakibiyle mücadelesi.

Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3’üncü Grup'taki 9’uncu maçında Avusturya'yı 3-2 yendi.

Samsun’daki 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakada Ümit Milli Takım'ın gollerini 65, 81 ve 90+2. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Avusturya'nın golleri ise 36. dakikada Kelvin Arase ve 90. dakikada Hannes Wolf’tan geldi.

Dervişoğlu 6 gole ulaştı

Halil İbrahim Dervişoğlu, yaptığı hat-trick ile Ümit Milli Takım'da gol sayısını 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can Eğribayat ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. Berkan İsmail Kutlu ve Serkan Asan da ikinci kez Ay-Yıldızlı formayı taşıdı.

  • Ümit Milliler, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki 10. maçında 17 Kasım’da Samsun’da Kosova'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta gol düellosu: 6 gol atıldı kazanan çıkmadı
Vodafone Park'ta gol düellosu: 6 gol atıldı kazanan çıkmadı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park’ta Hırvatistan’ı konuk etti. A Millilerin ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmadan dakikalar;7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak’ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak’ın şutu üstten auta çıktı.22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-032. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin’in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-140. dakikada Caner Erkin’in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-154.dakikada sağ kanattan Brekola’nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-256.dakikada sol kanattan Orsic’in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-358.dakikada Berkay Özcan’ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder’i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-372.dakikada Okay’ın pasını alan Yusuf Yazıcı’nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga’nın kucağında kaldı.⚽GOOL! Yusuf, Cenk ve Cengiz üçlüsünden müthiş bir organizasyon ve beraberliği yakalıyoruz. pic.twitter.com/tDAySRjofZ&mdash; TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020 A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. pic.twitter.com/OeWcxcwZco&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 11, 2020

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