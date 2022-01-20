Spor Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor yalanladı
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Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor yalanladı

Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, peş peşe yaptıkları açıklamalarla Domagoj Vida'nın transferine ilişkin haberi yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor yalanladı
Vida'nın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Domagoj Vida'yı Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiği ancak bordo-mavililerin bu transfere sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinden yalanlama geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida’yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Trabzonspor’a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor’un bu transfere sıcak bakmadığı şeklinde imzasız yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kurumsal iletişim araçlarımızdan bir açıklama yapılmadıkça, bu ve benzeri sözde haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

  • "Beşiktaş JK’nın oyuncusu Domagoj Vida ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yle konuya ilişkin herhangi bir görüşmesi olmamıştır."

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