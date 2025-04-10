Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlandı. Ana statüye göre ilk 4 sırayı elde eden bu takımlar, şampiyonluk etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezon, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlandı.
Ligin 14. haftasından ertelenen maçta Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 41-39 yendi. Bu maçla, 22 haftalık 2024-2025 normal lig sezonu sona erdi.
Normal sezonu Beşiktaş 43 puanla lider, Nilüfer Belediyespor 38 puanla ikinci, DEPSAŞ Enerji As 34 puanla üçüncü, Beykoz Belediyespor ise 32 puanla dördüncü sırada bitirdi.
Ana statüye göre ilk 4 sırayı elde eden bu takımlar, şampiyonluk etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Beşiktaş-Beykoz Belediyespor
Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As
Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan takımlar, play-off finaline yükselecek.
Normal sezonu 5 ila 8. sırada tamamlayan Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Güneysu ise play-off sıralama etabı maçları oynayacak.
Ayrıca şampiyonluk etabı dördüncüsü ile play-off sıralama etabı beşincisi, federasyonun belirleyeceği tarafsız sahada tek maç üzerinden 4'üncülük maçında karşılaşacak.
Ligi Rize Belediyespor 9, Mihalıççık Belediyespor da 10. sırada tamamladı.
Puan tablosunda son iki sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.