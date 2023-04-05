Houston Alperen Şengün’ün double-double yaptığı maçta lider Denver’ı yendi

NBA’de normal sezon heyecanı 13 maç ile devam etti. Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets, seyircisi karşısında oynadığı son maçta konferans lideri Denver Nuggets’ı 124-103 yendi. Bu sezonki 20. galibiyetini alan Houston’da Jalen Green 32 sayı, 6 ribaund ve 4 asist, Kevin Porter Jr. da 20 sayı, 9 asistle mücadele etti. Ev sahibi ekipte 37 dakika parkede kalan milli basketbolcu Alperen Şengün de 20 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle double-double yaptı. Toplamda 27. mağlubiyetini yaşayan lider Denver’da ise Michael Porter Jr.’ın 23 sayı, 7 ribaundu, Nikola Jokic’in 14 sayı, 10 ribaundu ve Aaron Gordon’un da 13 sayı, 9 ribaundu yeterli olmadı.





Embiid 52 sayı attı, Philadelphia Boston’ı devirdi

Doğu Konferansı’nda play-off’ları garantileyen 3. sıradaki Philadelphia 76ers, konuk ettiği ikinci sıradaki Boston Celtics’i 103-101’lik skorla geçti. Philadelphia’da 52 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle oynayan sezonun sayı lideri Joel Embiid, galibiyetin mimarı oldu. Toplamda 52. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte James Harden 20 sayı ve 10 asist, P.J. Tucker da 11 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 25. yenilgisini yaşayan Boston’da ise Derrick White 26 sayı ve 7 ribaund, Jayson Tatum 19 sayı ve 6 asist, Malcolm Brogdon da 18 sayı ve 4 ribaundla müsabakayı tamamladı.





Golden State kazanarak 5. sıraya yükseldi

Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren son şampiyon Golden State Warriors, evinde play-in hattında yer alan Oklahoma City Thunder’ı 136-125 yenerek 5. sıraya yükseldi ve play-off şansını sürdürdü. Galibiyet sayısını 42 yapan Golden State’de Stephen Curry 34 sayı ve 6 asist, Jordan Poole 30 sayı, 4 asist, Draymond Green de 17 sayı, 9 ribaundla oynadı. Toplamda 42. yenilgisini alan Oklahoma’da ise Shai Gilgeous-Alexander’ın 32 sayı, 7 asisti, Jalen Williams’ın 19 sayı, 4 ribaundu ve Luguentz Dort’un da 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.





Los Angeles Lakers, play-off’lara bir adım daha yaklaştı

Batı Konferansı’nda play-off potasına girmek isteyen Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Utah Jazz’ı 135-133 mağlup ederek galibiyet sayısını 41’e çıkardı ve 6. sıradaki LA Clippers’ı yakaladı. Lakers’ta LeBron James 37 sayı, 6 asist, Austin Reaves 28 sayı, 6 asist, Anthony Davis de 21 sayı, 14 ribaundla galibiyette pay sahibi oldu. Normal sezondaki 43. mağlubiyetini yaşayan Utah’da ise Talen Horton-Tucker ve Kelly Olynyk 23’er, Ochai Agbaji de 22 sayı kaydetti.





NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 100 - Toronto Raptors: 120

Detroit Pistons: 105 - Miami Heat: 118

Orlando Magic: 113 - Cleveland Cavaliers: 117

Washington Wizards: 128 - Milwaukee Bucks: 140

Brooklyn Nets: 102 - Minnesota Timberwolves: 107

Philadelphia 76ers: 103 - Boston Celtics: 101

Chicago Bulls: 105 - Atlanta Hawks: 123

Houston Rockets: 124 - Denver Nuggets: 103

Memphis Grizzlies: 119 - Portland Trail Blazers: 109

New Orleans Pelicans: 103 - Sacramento Kings: 121

Utah Jazz: 133 - Los Angeles Lakers: 135

Golden State Warriors: 136 - Oklahoma City Thunder: 125

Phoenix Suns: 115 - San Antonio Spurs: 94



