Hull City yeni transferini duyurdu: Tandık isim

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğunu Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İngiliz ekibi bu kapsamda Malili futbolcu Adama Traore’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçtiğimiz sezon Hatayspor’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu 18 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Adama Traore kariyerinde Hatayspor dışında AS Bakaridjan, Mouscron-Peruwelz, Lille, Monaco, Rio Ave, Cercle Brugge ve Metz’de oynadı.
#DeadlineDay is officially underway! 😉#WelcomeAdama 🇲🇱#hcafc pic.twitter.com/04qANudtdA
#DeadlineDay is officially underway! 😉#WelcomeAdama 🇲🇱#hcafc pic.twitter.com/04qANudtdA— Hull City (@HullCity) September 1, 2022