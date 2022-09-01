Spor Hull City yeni transferini duyurdu Tandık isim
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Hull City yeni transferini duyurdu: Tandık isim

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son olarak Hatayspor’da forma giyen Malili futbolcu Adama Traore ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi İHA
Hull City Transfer Haberleri: Acun Ilıcalı son olarak kimi transfer etti?
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğunu Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz ekibi bu kapsamda Malili futbolcu Adama Traore’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor’da oynayan 27 yaşındaki futbolcu 18 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Adama Traore kariyerinde Hatayspor dışında AS Bakaridjan, Mouscron-Peruwelz, Lille, Monaco, Rio Ave, Cercle Brugge ve Metz’de oynadı.

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