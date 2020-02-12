Hüseyin Çimşir'le zirveye

Süper Lig’de 21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, 42 puanla lider durumunda bulunan Sivasspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı.

Alanyaspor 8. haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavili takım, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda hiçbir haftayı lider kapatamadı.

Hüseyin Çimşir’le 11 sezon sonra bir ilk Teknik direktör Ünal Karaman’ın ardından takımın başına geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı Hüseyin Çimşir, 2008-2009 sezonundan sonra Karadeniz ekibinde çıktığı ilk üç lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Trabzonspor’da 2008-2009 sezonundan sonra 11 teknik adam görev yaptı. Hugo Bross, Şenol Güneş, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hamİ Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaladze,Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, bordo- mavili takımla çıktıkları ilk resmi Süper Lig maçında üst üste 3 galibiyet elde edemedi.Hami Mandıralı ve Ersun Yanal, söz konusu dönemlerde iki kez takımın başına geçseler de geldikleri dönemlerde üst üste 3 maç kazanamazken, bunu ilk başaran isim ise Hüseyin Çimşir oldu.Dergimizin 171. sayısı D&R, Migros ve bayilerdeDetaylar👉 https://t.co/ca0K2KMz30 pic.twitter.com/s6brOg16qf— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 6, 2020

Çimşir başarmış olacak

Trabzonspor’da en son teknik direktör Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman gibi görev yapan teknik adamlar liderlik yaşayamamıştı. Devre arasında göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Sivasspor’u da yenmesi halinde 40 yaşındaki teknik adamıyla Şenol Güneş’ten sonra ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

Sörtloth, PFDK’da

Ligdeki G.Birliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un da Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle, PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı. Trabzon, G.Saray, Yeni Malatya, G.Birliği, Sivas ile A.Gücü kaleci antrenörü Taner Kayakıran ile yönetici Tamer Açar da disiplin kuruluna sevk edildi.



