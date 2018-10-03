SERİE A

Milan Zlatan Ibrahimovic'i 6 aylığına kadrosuna katmak istiyor

Ibrahimovic Avrupa'ya dönebilir

Kariyerini Los Angeles Galaxy'de sürdüren golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i eski kulübü Milan'ın 6 aylığına renklerine bağlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ibrahimovic LA Galaxy formasıyla çıktığı 24 maçta 20 gol kaydetti.

Ibrahimovic LA Galaxy formasıyla çıktığı 24 maçta 20 gol kaydetti.

Fotoğraf: Jayne Kamin-Oncea / Reuters

İtalyan ekibi Milan daha önce David Beckham'da yaptığı gibi Zlatan Ibrahimovic'i de 6 aylığına renklerine bağlamaya çalışıyor.

İtalyan Corriere della Sera'da yer alan iddiaya göre İsveçli golcünün iki yıl daha üst seviyede futbol oynayabileceği yönündeki sözlerine dikkat çekilerek, Milan'ın ocak ayından hazirana kadar kadrosunu 37 yaşındaki Ibrahimovic'le güçlendirebileceği kaydedildi.

Zlatan Ibrahimovic'ten inanılması güç bir gol daha!
Diğer

Zlatan Ibrahimovic'ten inanılması güç bir gol daha!

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic kariyerindeki unutulmaz gollere bir yenisini daha ekledi. Toronto'nun LA Galaxy'yi 5-3 yendiği maçta Ibrahimovic attığı muazzam gol maça damga vurdu. Karşılaşmanın 43. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada sağ ayak dışıyla şık bir vuruş yapan İsveçli yıldız kariyerinin 500. golünü attı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.