Ibrahimovic Avrupa'ya dönebilir

İtalyan ekibi Milan daha önce David Beckham'da yaptığı gibi Zlatan Ibrahimovic'i de 6 aylığına renklerine bağlamaya çalışıyor.

İtalyan Corriere della Sera'da yer alan iddiaya göre İsveçli golcünün iki yıl daha üst seviyede futbol oynayabileceği yönündeki sözlerine dikkat çekilerek, Milan'ın ocak ayından hazirana kadar kadrosunu 37 yaşındaki Ibrahimovic'le güçlendirebileceği kaydedildi.