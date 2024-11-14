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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

17:0814/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Icardi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Icardi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Galatasaray Kulübü, Arjantin'de gözaltına alındığına dair iddialar ortaya atılan Mauro Icardi hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Galatasaray, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında ortaya atılan, eşi Wanda Nara ile yaşadığı gerginliğin ardından ülkesinde gözaltında alındığına dair iddialar üzerine resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Arjantin

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