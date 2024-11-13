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Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı

10:1513/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Batshuayi, bu sezon çıktığı 17 maçta 5 gol atarken 2 de asist yaptı.
Batshuayi, bu sezon çıktığı 17 maçta 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kendisini dolandırdığı gerekçesiyle H.B adlı şahıstan şikayetçi olmuştu. Polis merkezine götürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.


Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.


Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.


Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#Michy Batshuayi
#Galatasaray
#Süper Lig

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