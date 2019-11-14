MİLLİ TAKIM

İki İngiliz devi Merih Demiral'ı izleyecek

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takım'ın bugün İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı takip edecek.

Haber Merkezi İHA
Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: BENOIT TESSIER / Reuters

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın bugün Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih'i izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.

Söz konusu kulüplerin yanı sıra Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.

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