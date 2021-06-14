İki kulüp istiyor: 40'ı veren Merih'i alır

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2020’de mücadele eden Merih Demiral’ın adı transfer söylentilerine karışmaya devam ediyor.

Gazeteci Nicolo Schira, milli oyuncunun ciddi şekilde İngiltere Premier Lig ekipleri Tottenham ve Everton’ın radarında olduğunu yazdı. Habere göre; Juventus, Merih Demiral’ın bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi.

EURO 2020’nin açılış maçında İtalya maçına 11’de başlayan Merih, karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşamıştı.

Milli futbolcumuz, 2019 yazında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olmuştu. Merih’in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024’te sona eriyor