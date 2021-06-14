Spor İki kulüp istiyor 40ı veren Merihi alır
TRANSFER

İki kulüp istiyor: 40'ı veren Merih'i alır

Juventus forması giyen Merih Demiral'ın Premier Lig'den iki ciddi talibi olduğu bildirildi. İtalyan ekibi de milli futbolcunun bonservis bedelini belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki kulüp istiyor: 40ı veren Merihi alır
Juventus formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2020’de mücadele eden Merih Demiral’ın adı transfer söylentilerine karışmaya devam ediyor.

Gazeteci Nicolo Schira, milli oyuncunun ciddi şekilde İngiltere Premier Lig ekipleri Tottenham ve Everton’ın radarında olduğunu yazdı. Habere göre; Juventus, Merih Demiral’ın bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi.

EURO 2020’nin açılış maçında İtalya maçına 11’de başlayan Merih, karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşamıştı.

  • Milli futbolcumuz, 2019 yazında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olmuştu. Merih’in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024’te sona eriyor

Merih idmanda Buffon'un koruduğu kaleye füze gönderdi
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Merih idmanda Buffon'un koruduğu kaleye füze gönderdi
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus antrenmanında oynanan çift kale maçta attığı golle alkış aldı. Savunmadan seken topa uzak mesafeden çok sert ve düzgün vuran Merih, tecrübeli file bekçisi Buffon'u avladı.

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