İlk kez teknik direktör olarak çıktığı maçta 2 gol attı
PTT 1.LİG

İlk kez teknik direktör olarak çıktığı maçta 2 gol attı

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. İlk kez bir mücadeleye teknik direktör olarak çıkan Erkan Zengin takımının galibiyet gollerini atarak geceye damga vurdu.

Haber Merkezi DHA
Karagümrükspor Teknik Direktörü Erkan Zengin, Osmanlıspor maçında 2 gol attı. Zengin, 2-0'lık skoru elde ettikten sonra kendini oyundan aldı.

Karagümrükspor Teknik Direktörü Erkan Zengin, Osmanlıspor maçında 2 gol attı. Zengin, 2-0'lık skoru elde ettikten sonra kendini oyundan aldı.

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti. Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.


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