İlk kez teknik direktör olarak çıktığı maçta 2 gol attı

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti. Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.

İlk kez teknik direktör olarak çıktığı maçta 2 gol atan Erkan Zengin takımına 3 puanı getirdi #GeceninYıldızı pic.twitter.com/QXK6PYCFtP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Ekim 2019



