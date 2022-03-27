Spor Inaki Pena sezon sonu Barcelonaya dönecek
TRANSFER

Inaki Pena sezon sonu Barcelona'ya dönecek

İspanyol devi Barcelona gelecek sezon takımın birinci kaleci Marc-Andre ter Stegen ile rekabete girebilecek bir kaleci istiyor. Bu doğrultuda devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği kaleci Inaki Pena'yı takımda tutmak istiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Inaki Pena sezon sonu Barcelonaya dönecek
Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Inaki Pena, kalesinde 9 gol gördü

Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak kadroya kattığı Inaki Pena sezon sonu geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun performansından her ne kadar memnun olsa da İspanyol kaleci Barcelona'ya geri dönecek.

Ter Stegen ile rekabete girebilecek isim Pena

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Pena'nın Galatasaray'da gösterdiği performansla Ter Stegen için ciddi bir alternatif olarak görüldüğüne dikkat çekilirken İspanyol kalecinin gelecek sezon A takım kadrosuna yer almasının beklendiği ifade edildi. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Inaki Pena, kalesinde 9 gol gördü. Haberde, Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle kaleci transferine para harcamak istemediği ve bu sebeple Inaki Pena'yı takımda tutmak istediği belirtildi. Ek olarak Barcelona'nın ikinci kaleci olarak altı ismi gündemine aldığı ifade edildi.

Katalan temsilcisinin Illan Meslier, Bartlomiej Dragowski, Yassine Bounou, Bono, Maarten Vandevoordt ve Alban Lafont için görüşmeler yaptığı kaydedilirken bu isimlerin hepsini kontratı olması sebebiyle Barcelona'nın daha ekonomik yollara yöneleceği vurgulandı.

Liste yer alan 6 isim için 2022/23 sezonun ardından resmi görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
Siirtte evde patlama

Siirt'te evde patlama

Gaz sıkışması nedeniyle yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
Fiyatı hızla yükselişe geçti

Fiyatı hızla yükselişe geçti

​Otomobilde yeni kriz: Tüm dünyayı etkileyecek.
Türkiyeye sığındılar

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi.

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi.

​Marmara Denizi'nde büyük korku yaşatmıştı.

Tek dokunuşla nüfus işlemleri halledilebiliyor.

“Ben buna görev ihmali diyorum."

​Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi.

​Katar'dan Rus gazı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.