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Spor

İngiliz devi Kim Min-jae'nin peşinde

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae oynadığı oyunla dünya devlerini peşine taktı. Güney Koreli için Manchester United'ın devreye girdiği iddia ediliyor.

21:55 . 26/01/2023 Perşembe
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Kim Min-jae

Kim Min-jae

Serie A'da şampiyonluk yolunda avantajlı konumda olan Napoli, stoper oyuncusu Kim Min-jae'yi kadrosunda tutmak istiyor.

İtalyan ekibi bu doğrultuda sözleşme uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United, oyuncunun transferi için menajerleriyle görüşmeye başladı.

Serbest kalma bedelini ödeyecekler

Yine haberde yer alan bilgiye göre; İngiliz devinin 48 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için, ödemeyi yaparak transferi tamamlamayı planladığı belirtildi.

Napoli ise 26 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifi yaptı ancak 48 milyonluk maddenin 65 milyona çıkarılmak istenmesi üzerine oyuncunun tarafı teklifi reddetti.

Stoper oyuncusu Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde ise Napoli, Güney Korelinin bonservisi için sarı-lacivertlilere 18 milyon 50 bin Euro ödeme yapmıştı.



#Kim Min-jae
#Manchester United
#Napoli
#Transfer
2 saat önce
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İngiliz devi Kim Min-jae'nin peşinde
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