İngilizler Cengiz Ünder'in peşinde

İngiliz basınında yer alan haberlerde; iki takımın bu transfer için ciddi rekabet halinde olduğu ve ilk etapta 40 milyon euroluk bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Roma’da teknik direktör Eusebio di Francesco’nun, Nicolo Zaniolo’nun formundan memnun olduğu ve Cengiz’in satışına onay verebileceği konuşuluyor.

22 yaşındaki milli oyuncu, yaklaşık 2 aylık bir sakatlık süreci geçirmiş ve bu dönemde formasını Zaniolo’ya kaptırmıştı. Cengiz Ünder, 2,5 sezondur formasını terlettiği Roma’da 80 maça çıktı. Bu maçlarda 15 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, 11 de gol pası verdi.