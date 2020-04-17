SERİE A

Inter 1 milyon maske bağışladı

Serie A ekiplerinden Inter, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon maske bağışında bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Inter Kulübü 1 milyon koruyucu maske bağışladığını açıkladı.

Inter Kulübü 1 milyon koruyucu maske bağışladığını açıkladı.

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya’nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi.

Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu.

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