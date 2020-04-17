Inter 1 milyon maske bağışladı

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesiyle mücadeleye spor kulüpleri de katılıyor. Bu kapsamında İtalyan ekibi Inter, maske bağışında bulundu.
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 milyon maske bağışı yaptıkları ve ilk etap da 200 bin maskenin İtalya’nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini ifade edildi.
Inter ayrıca başlattıkları destek kampanyasında da 658 bin Euro toplandığını duyurdu.
Paris Saint-Germain, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına, yaklaşık 1200 kişilik ücretsiz yemek dağıttı.https://t.co/8Ce3tvZoQf
Paris Saint-Germain, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına, yaklaşık 1200 kişilik ücretsiz yemek dağıttı.https://t.co/8Ce3tvZoQf— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 17, 2020
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