SERİE A

Inter Godin'i açıkladı

İtalya'nın Inter Kulübü, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Uruguay Milli Takımı Kaptanı Diego Godin

Uruguay Milli Takımı Kaptanı Diego Godin

Fotoğraf: RICARDO MORAES

Inter, Godin'in transferini resmi twitter hesabından, "Şehirde yeni bir şerif var. Hoşgeldin Diego" ifadeleriyle duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İspanya'nın Atletico Madrid takımında 9 sezon (2010-2019) forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı, toplam 6,75 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Atletico Madrid'e haziran başında veda eden Godin'in Inter'e transferi için, Uruguay'ın Amerika Kupası maçlarını tamamlaması beklendi. Uruguay'ın Amerika Kupası çeyrek finalinde Peru'ya penaltılarda elenmesinin ardından İtalyan ekibi, turnuvayı herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlayan Godin'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

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