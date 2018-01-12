Inter Manuel Fernandes'i istiyor

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra 2014-2015 sezonunun başında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya imza atan Manuel Fernandes, orta saha transferi yapmak isteyen Inter'in gündeminde

İtalyan basınında yer alan haberlere göre orta saha bölgesi için alternatif arayışında olan Inter, formda bir görüntü çizen Manuel Fernandes'i transfer etmek istiyor.

Mart ayına kadar tatilde olan Rusya Ligi'nde şu anda futbol oynamayan Fernandes'in bu transfere sıcak baktığı belirtilirken Rus kulübünün oyuncunun gitmesine izin vermediği aktarıldı.

32 yaşındaki futbolcu, Rusya'da bu sezon çıktığı 28 maçta 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi. 4 yıldır Rusya'da oynayan Fernandes, Lokomotiv Moskova'nın kaptanlığını da yapıyor.