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Spor

İsmail Kartal: Bu ligin lideri biziz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Oyunu baştan sona domine ettik. Ligin lideriyiz. Yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

21:58 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:14 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör İsmail Kartal
Teknik direktör İsmail Kartal

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsmail Kartal'ın açıklamaları:
'Baştan sona domine ettik'

"Bu akşamki galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Beşiktaş takımına, teknik ekibine bundan sonrası için başarılar dilerim"


'Ligin lideri durumundayız'

"Bizim sezon başından beri oynadığımız net bir futbol var. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta sahada aynı mevkiden sakatlıklar. Bazen zorlanıyoruz. Zorlandığımız dönemde 1-2 takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirebilmek için her hafta çalışıyoruz. Oyuncularımızla birlikte her hafta daha iyisi için yoğunlaşıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz"


'Fred'i çıkardık, risk almamak için'

"Djiku ile maçtan önce konuştuk, 'Hocam 60 dakika oynarım' dedi. 60-70 dakikaya göre planladık. Arka adalelerimde sıkışma var dedi, hemen çıkardık. Fred'i çıkardık, risk almamak için. Yerine girenler de iyi oynadı. Daha aramıza dönecek olanlar var. Daha iyi olmak için, çok çalışarak sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız"


'Yarın izinliler, hak ettiler'

"İçeride bu galibiyetten sonra oyuncularım izin istediler. Normalde izin vermiyorum, yarın izinliler, hak ettiler. Salı günü Trnava maçıyla çalışmalara devam edeceğiz. Onlara izin veriyoruz ama bize izin yok. Ben ekibimle birlikte buradan Samandıra'ya döneceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz"


'Ferdi ile konuştum ve hayatımı anlattım'

"Ferdi, benim evladım gibi. Fenerbahçe'de sol bek oynamayı önce kabul etmemişti. Başkan 'Ne yapacaksın?' dedi. Ferdi ile konuştum ve hayatımı anlattım. 'Bek olarak önün açılacak.' dedim ve Ferdi sol bek oldu. Bize, çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum"






#Fenerbahçe
#ismail kartal
#Beşiktaş
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