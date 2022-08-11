Spor İsmail Köybaşı 1 Lig yolunda
TRANSFER

İsmail Köybaşı 1. Lig yolunda

Göztepe'nin Trabzonspor forması giyen tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı'nın transferi için görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi DHA
İsmail Köybaşı 1. Lig yolunda
İsmail Köybaşı, bordo-mavili formayla 18 maça çıktı.

Transfer döneminde Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı kadrosuna dahil eden 1. Lig ekibi Göztepe, sol bek takviyesi için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Köybaşı ile ilgilendiği ifade edildi. İsmail için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin transferde olumlu adımlar attığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin bir aksilik olmazsa hafta sonuna kadar resmileşeceği vurgulandı.

İki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

Gaziantepspor altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan İsmail, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Beşiktaş'ta 6 sezon forma giyip 1 şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası mutluluğu yaşayan 33 yaşındaki sol bek, 2016-2017'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 sezon görev alan İsmail, İspanya'da Granada macerası yaşayıp Türkiye'ye döndü. Önce Çaykur Rizespor formasını terleten İsmail'in son durağı Trabzonspor oldu. İsmail geçen sezon Trabzonspor'da 13 Süper Lig maçında oynadı ve bordo-mavililerle şampiyonluk coşkusu yaşadı.

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