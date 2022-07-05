Spor İspanya basınından çarpıcı iddia
TRANSFER

İspanya basınından çarpıcı iddia

Söylentilere göre Manchester United'tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın transfer listesinde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya basınından çarpıcı iddia
Manchester United'tan ayrılmak isteyen Ronaldo idmanlara çıkmıyor.

Manchester United'ın yeni sezon kampına ailevi nedenleri bahane göstererek katılmadığı söylenen Cristiano Ronaldo için İspanyol AS gazetesinin iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddiayı pazartesi akşamı geç saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden okuyucularına son dakika olarak duyuran gazete, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Barcelona Başkanı Loporta ile masaya oturacağını yazdı.

Mendes piyasa yapmak istiyor

Manchester United'tan ayrılmak istediği bilinen Ronaldo için, United taraftarı ünlü yayıncı Mark Goldbridge, iddialara inanmadığını, Portekizli süperstarın menajeri Mendes'in oyuncusunu tekrar Real Madrid'e götürmek için bir piyasa oluşturma taktiği yaptığı yorumunda bulundu.

  • 37 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu Manchester United'ta 38 maçta 24 gol ve 3 asistle tamamlamıştı.

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