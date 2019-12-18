ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayan Deniz Türüç, Tolgay Arslan'ın attığı golün asistini yaptı.

İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlayan Deniz Türüç, Tolgay Arslan'ın attığı golün asistini yaptı.

Fotoğraf: Ahmet Bolat

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakialar

  • 9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
  • 20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
  • 39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.
  • 54. dakikada Tolga Ciğerci'den aldığı topu filelerle buluşturan Zanka takımını öne geçirdi.
  • 83. dakikada Deniz Türüç'ün asistini geri çevirmeyen Tolgay Arslan maçın skorunu belirledi.

Eşleşmenin ilk maçından da 4-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçların ardından son 16 turuna yükselen taraf olurken, ev sahibi İstanbulspor ise turnuvaya veda etti.


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