İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakialar

9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Tolga Ciğerci'den aldığı topu filelerle buluşturan Zanka takımını öne geçirdi.

83. dakikada Deniz Türüç'ün asistini geri çevirmeyen Tolgay Arslan maçın skorunu belirledi.

Eşleşmenin ilk maçından da 4-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçların ardından son 16 turuna yükselen taraf olurken, ev sahibi İstanbulspor ise turnuvaya veda etti.



