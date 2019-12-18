İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakialar
- 9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
- 20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
- 39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.
- 54. dakikada Tolga Ciğerci'den aldığı topu filelerle buluşturan Zanka takımını öne geçirdi.
- 83. dakikada Deniz Türüç'ün asistini geri çevirmeyen Tolgay Arslan maçın skorunu belirledi.
Eşleşmenin ilk maçından da 4-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçların ardından son 16 turuna yükselen taraf olurken, ev sahibi İstanbulspor ise turnuvaya veda etti.
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