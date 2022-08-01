İtalyan devleri Pjanic'in peşinde

Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Milan ve Juventus istiyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A takımlarından Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezon öncesinde Barcelona'nın oynadığı hazırlık maçlarında oyuna ikinci yarıda dahil olan Pjanic'in, gelecek sezon Barcelona'da kalmasına düşük ihtimal veriliyor.

Pjanic, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 2 asistlik katkı sağlamıştı.