Spor İtalyan devleri Pjanicin peşinde
TRANSFER

İtalyan devleri Pjanic'in peşinde

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Miralem Pjanic'in ismi İtalyan devleri Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina ile anılıyor

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İtalyan devleri Pjanicin peşinde
Miralem Pjanic

Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Milan ve Juventus istiyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A takımlarından Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezon öncesinde Barcelona'nın oynadığı hazırlık maçlarında oyuna ikinci yarıda dahil olan Pjanic'in, gelecek sezon Barcelona'da kalmasına düşük ihtimal veriliyor.

  • Pjanic, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş aradığı sol beli İngiltere'de buldu: Arthur Masuaku
SPOR
Beşiktaş aradığı sol beli İngiltere'de buldu: Arthur Masuaku
Rusya Sudandan altın mı kaçırıyor?

​ABD basınından şok iddia
Gemiden ilk görüntüler

Gemiden ilk görüntüler

​Tahıl sevkıyatı başladı: Yarın İstanbul'da olacak.
Kiralar yüzde 30 düşecek

​Emlakçılar Odası başkanı 'İddia ediyorum' diyerek tarih verdi.

​Meteoroloji peş peşe uyardı.

​Bakan Varank test etti: Dünyada başka örneği yok.

Amerika ve Avrupa'dan talep yağıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.