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Spor

Japon yıldızla rekor anlaşma: 700 milyon dolar

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers Kulübü'yle 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

11:59 - 10/12/2023 الأحد
Güncelleme: 12:00 - 10/12/2023 الأحد
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Ohtani, son üç yılda iki kez MVP seçildi.
Ohtani, son üç yılda iki kez MVP seçildi.

Los Angeles Angels'tan ayrılmasının ardından boşa çıkan 29 yaşındaki Ohtani, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.


ABD basını, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan Ohtani'nin, 10 sezon için Dodgers'tan 700 milyon dolar kazanacağını belirtti.


Atıcı ve vurucu özelliği bulunan ender oyunculardan Ohtani, bu sözleşmeyle New York Yankees forması giyen Aaron Judge'ı geçerek (9 sezon için 360 milyon dolar) lig tarihinin açık ara en fazla kazanan oyuncusu olacak.







#Los Angeles Angels
#Shohei Ohtani
#Amerikan Beyzbol Ligi
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