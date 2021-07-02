Spor Jose Mourinho milli yıldızı istiyor
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Jose Mourinho milli yıldızı istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Trabzonspor’un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır’ı transfer etmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre İtalyan ekibi, Uğurcan için önümüzdeki günlerde Trabzonspor’un kapısını çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Mourinho milli yıldızı istiyor
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Roma ekibi, tecrübeli kaleci Mirante’nin kontratının sona ermesi, geçen sezon ligde 21 maçta görev yapan Pau Lopez’in performansının yetersiz görülmesi sebebiyle kaleci arıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın 33 yaşındaki kalecisi Rui Patricio ile anlaşmaya yakın olan Roma ekibi, bu transferin tıkanması sonrasında Trabzonspor’un genç yıldızı Uğurcan Çakır’a yöneldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, Uğurcan Çakır’ın transfer edilmesini istiyor.

Trabzonspor'un kapısını çalacaklar

İtalyan ekibi, EURO 2020’de Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kalesini koruyan ve grup aşamasının en çok kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Roma’nın, önümüzdeki günlerde Uğurcan için Trabzonspor’un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Trabzonspor’un da istenilen düzeyde bir teklif gelmesi halinde Uğurcan’ın satışına onay vereceği öğrenildi.

Abdulkadir için Manchester City’den gelen 23 milyon euroluk teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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