Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı: Real Madrid'de 5 futbolcuyu çizdi

16:449/05/2026, Cumartesi
Jose Mourinho, Arda Güler için kararını başkan Perez'e iletti.
Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü için görüşmeler sürerken, Portekizli teknik adamın kadro planlaması da ortaya çıktı. Milli yıldız Arda Güler için kararını veren Mourinho’nun, beş futbolcunun ayrılmasını istediği iddia edildi.

Jose Mourinho ile Real Madrid arasındaki temasların yeniden hız kazandığı öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Başkan Florentino Perez, daha önce kulübe önemli başarılar kazandıran Portekizli teknik adamı yeniden takımın başına getirmek istiyor.

Haberde, Mourinho’nun Madrid’e dönüş fikrine sıcak baktığı ancak yönetimle yapılan görüşmelerde bazı özel talepler sunduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının şartlarının kabul edilmesi halinde yeniden Santiago Bernabeu’ya dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Mourinho’nun kadro planlamasında dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın özellikle milli futbolcu Arda Güler için olumlu rapor verdiği ve genç yıldızın takımda kesinlikle kalmasını istediği aktarıldı.

Mourinho’nun Arda’yı geleceğin önemli projelerinden biri olarak gördüğü ve oyuncunun gelişimi için özel bir rol planlıyor.

Öte yandan Mourinho’nun yeni yapılanmada kadroda düşünmediği isimler de belli oldu.

Habere göre deneyimli teknik adam şu beş futbolcuyla devam etmek istemiyor:

-Federico Valverde

-Brahim Diaz

-Dani Ceballos

-Raul Asencio

-Fran Garcia




