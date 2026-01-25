Yeni Şafak
Juventus'ta Kenan Yıldız şov: Napoli'yi üçlediler (ÖZET)

25/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Kenan Yıldız'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.
Kenan Yıldız'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.

İtalya Serie A’nın 22. haftasında Juventus, sahasında Napoli’yi 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız da takımının 2. golünü kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A’nın 22. haftasında Juventus, sahasında Napoli karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Juventus, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 42’ye yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıkarken, Napoli ise 43 puanda kaldı.


JUVENTUS - NAPOLİ MAÇ ÖZETİ
Juventus - Napoli maçının özetini izlemek için


