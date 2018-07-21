SERİE A

Juventus Diego Godin'in peşinde

Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 105 milyon Euro karşılığında transfer eden Juventus, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. İtalyan ekibinin transferdeki son hedefi Atletico Madrid'in Uruguaylı stoperi Diego Godin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Godin.

Diego Godin.

Fotoğraf: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Real Madrid'den Ronaldo'yu alarak büyük sükse yapan Juventus'un transferdeki yeni hedefi de Diego Godin. Uruguaylı oyuncuyu almak için girişimlerde bulunan İtalyan ekibinin başarılı stoperin 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyebileceği aktarıldı.

Diego Simeone'nin takımdan ayrılmasını istemediği Uruguaylı stoperin bu transfer konusunda henüz karar vermediği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

  • Diego Godin, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 4 maçta forma giymişti. Tecrübeli futbolcu Atletico Madrid'in en kilit isimleri arasında yer alıyor.

Juventus'un yaz transfer dönemindeki takviyeleri;

  • Emre Can
  • Mattia Perin
  • Douglas Costa
  • Joao Cancelo
  • Cristiano Ronaldo

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