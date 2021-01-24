Spor Juventus evinde hata yapmadı
SERİE A

Juventus evinde hata yapmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu.

Haber Merkezi AA
Merih Demiral ike De Light maçın ardından birbirini tebrik etti.
Merih Demiral ike De Light maçın ardından birbirini tebrik etti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile ligde orta sıralarda yer alan Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 15. dakikada Brezilyalı Arthur ile 1-0 öne geçti. İki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da ilk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip, skor eşitlemek için yüklense de Juventus, 71. dakikada ABD'li McKennie ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Juventus, Bologna kalesinde net pozisyonlar yakalasa da sonuçlandıramadı ve müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90+2. dakikada McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

  • Bu galibiyetle Juventus, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla puan tablosunda 4. basamağa yerleşti. 43 puanlı lider Milan'ın bu haftaya Atalanta'ya kaybetmesiyle Juventus ile lider arasındaki puan farkı da 7'ye indi. Ligde bu sezon 9. yenilgisini Juventus karşısında alan Bologna ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.

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