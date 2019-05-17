SERİE A

Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi

İtalyan ekibi Juventus, teknik direktör Allegri ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo ile Allegri

Ronaldo ile Allegri

Juventus Kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada teknik direktör Massimiliano Allegri ile gelecek sezon çalışmayacaklarını açıkladı.

Allegri yönetimindeki Juventus, bu sezon Serie A'a şampiyonluk ipini göğüsledi. İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde Ajax'a elenerek beklentileri karşılayamadı.

  • Juventus, Allegri yönetimde 5 defa İtalya şampiyonluğu yaşarken, 4 İtalya Kupası kazandı. Başarılı teknik adam ayrıca takımını 2 defa Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı ve 2 de İtalya Süper Kupası aldı.
Allegri'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir başka İtalyan çalıştırıcı Conte'nin adı geçiyor.



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