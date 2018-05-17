Juventus'ta Buffon sonrasında ne olacak?

Juventus'un efsane file bekçisi Gianluigi Buffon, takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Şimdi herkes Juventus'un yeni kalecisi kim olacak sorusunu soruyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Buffon, kendinden sonraki isimle ilgili ilk değerlendirmesini yaparken Juventus'un transfer etmek istediği kaleci de belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Buffon'un sezon sonun Juventus'tan ayrılacağını açıklamasının ardından Serie A kulübü yeni kalecisini belirlemek için çalışmalara başladı.
Buna göre Juventus'un Buffon sonrasında kaleyi emanet etmek istediği kalecinin Genoa forması giyen Mattia Perin olduğu belirtildi. Perrin için Ocak ayında da girişimlerde bulunan Torino ekibi istediğini alamamıştı.
Sezon sonunda Genoa ile 25 yaşındaki kalecinin transferi için tekrar girişimlerde bulunacak olan Juventus'un bu transferi 30 milyon euroya bitirmesinin beklendiği aktarıldı.
Buffon ne düşünüyor?
Juventus'a veda eden Buffon, son basın toplantısında yaptığı açıklamada ise kendinden sonra Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny'nin takımın kaleciliğini üstlenmekte zorlanmayacağını ve kendisinin çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi.
Bilindiği üzere Szczesny sezon başında 12 milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer edilmişti. Polonyalı file bekçisi bu sezon 21 maçta forma giymiş ve bu mücadelelerde 10 gol yemişti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, yeni sezonda Perrin ve Szczesny ile yola devam etmeyi planlıyor.
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