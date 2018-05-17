Juventus'ta Buffon sonrasında ne olacak?

Buffon'un sezon sonun Juventus'tan ayrılacağını açıklamasının ardından Serie A kulübü yeni kalecisini belirlemek için çalışmalara başladı.

Buna göre Juventus'un Buffon sonrasında kaleyi emanet etmek istediği kalecinin Genoa forması giyen Mattia Perin olduğu belirtildi. Perrin için Ocak ayında da girişimlerde bulunan Torino ekibi istediğini alamamıştı.

Sezon sonunda Genoa ile 25 yaşındaki kalecinin transferi için tekrar girişimlerde bulunacak olan Juventus'un bu transferi 30 milyon euroya bitirmesinin beklendiği aktarıldı.





Buffon ne düşünüyor?

Juventus'a veda eden Buffon, son basın toplantısında yaptığı açıklamada ise kendinden sonra Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny'nin takımın kaleciliğini üstlenmekte zorlanmayacağını ve kendisinin çok iyi bir kaleci olduğunu söyledi.

Bilindiği üzere Szczesny sezon başında 12 milyon euro karşılığında Arsenal'den transfer edilmişti. Polonyalı file bekçisi bu sezon 21 maçta forma giymiş ve bu mücadelelerde 10 gol yemişti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, yeni sezonda Perrin ve Szczesny ile yola devam etmeyi planlıyor.

Juventus'un yeni kaptanı belli oldu 40 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılmasının kesinleşmesinin ardından Serie A kulübü, yeni kaptanını belirledi. Verona karşısında son maçına çıkacak olan Buffon'un yıllardır taktığı kaptanlık pazıbandını takımın başka bir emektar oyuncusu Chiellini'ye vereceği belirtildi.Chiellini, Buffon'un olmadığı maçlarda Juventus'ta kaptanlık pazıbandını takıyordu ve takımın ikinci kaptanı durumundaydı.Liverpool'da Buffon sesleri

Liverpool'da Buffon sesleri Dünya futboluna damga vuran kalecilerden Gianluigi Buffon İngiltere yolunda.Kariyerine Parma altyapısında başlayan İtalyan kaleci, 2001 yılında transfer olduğu Juventus’ta 17 senedir forma giyiyor. Siyah-beyazlılarla 655 maça çıkan tecrübeli eldivenin önümüzdeki transfer döneminde İngiliz ekibi Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi.Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop tarafından özellikle istenen Buffon’un teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transfer kararını açıklaması bekleniyor.40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımında ise 176 müsabakada forma giydi.Ayrılığı resmen açıkladıBuffon, düzenlediği basın toplantısında Juventus'taki kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Verona karşısında son maçına çıkacağını ifade eden tecrübeli eldiven, şöyle konuştu;"Beni şampiyon yapan Juventus'tur. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde başka bir takıma gitme konusunda Juventus'un gösterdiği anlayışa teşekkür ediyorum." Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)'in paylaştığı bir gönderi (May 21, 2017 at 8:09öö PDT)