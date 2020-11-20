SERİE A

Juventus’ta hedef 80 milyon euroluk 18 yaşındaki Eduardo Camavinga

Juventus’ta hedef 80 milyon euroluk 18 yaşındaki Eduardo Camavinga

İtalya Serie A’da oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Juventus, kadrosuna takviye etmeye hazırlanıyor. Torino ekibi, Fransa futbolunun son yıldızlarından olan Eduardo Camavinga’nın peşine düştü.

Haber Merkezi DHA
Eduardo Camavinga bu sezon 9 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Eduardo Camavinga bu sezon 9 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Fransız ekibi Rennes ile geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın ismi, geçtiğimiz transfer döneminde de Avrupa’nın büyük takımlarıyla anılmıştı.

80 milyon euro bonservis isteniyor

Gösterdiği performansla Fransa A Milli Takımı’na kadar yükselen Camavinga’nın ilerleyen dönemlerde Avrupa’nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor. Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon euro olan Camavinga için Rennes en az 80 milyon euro bonservis talep ediyor.

  • Juventus, Camavinga transferinde ısrarcı
  • Fransız orta saha oyuncusunun ismi Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa’nın kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Rugani’nin Juventus’tan Rennes’e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga’nın Juventus’a yakın olduğu iddia edildi.

Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu
Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu

İtalya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Her ne kadar İtalyanlar, milli yıldızla sözleşme uzatmak istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.6.5 milyon euro maaş istemiştiDaha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş teklifi Milan'ın son teklifi 3.5 milyon euroİtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.Juventus Hakan Çalhanoğlu'nu istiyorHakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.Hakan Çalhanoğlu'na açık çekTuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor. Bu sezon 11 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu, sadece Juventus ve Milan değil, İngiliz ve İspanyol kulüpleri de yakından takip ediyor.Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi: Yeni sözleşme yoldaHakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdiGaleri: Seria A'da yıldız oyuncuların maaşları açıklandı: Milli oyuncular ne kadar kazanıyor?

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