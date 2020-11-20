Juventus’ta hedef 80 milyon euroluk 18 yaşındaki Eduardo Camavinga
Juventus’ta hedef 80 milyon euroluk 18 yaşındaki Eduardo Camavinga
İtalya Serie A’da oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Juventus, kadrosuna takviye etmeye hazırlanıyor. Torino ekibi, Fransa futbolunun son yıldızlarından olan Eduardo Camavinga’nın peşine düştü.
Haber MerkeziDHA
Fransız ekibi Rennes ile geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın ismi, geçtiğimiz transfer döneminde de Avrupa’nın büyük takımlarıyla anılmıştı.
80 milyon euro bonservis isteniyor
Gösterdiği performansla Fransa A Milli Takımı’na kadar yükselen Camavinga’nın ilerleyen dönemlerde Avrupa’nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor. Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon euro olan Camavinga için Rennes en az 80 milyon euro bonservis talep ediyor.
Juventus, Camavinga transferinde ısrarcı
Fransız orta saha oyuncusunun ismi Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa’nın kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Rugani’nin Juventus’tan Rennes’e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga’nın Juventus’a yakın olduğu iddia edildi.
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