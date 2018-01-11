Juventus'tan manidar Asamoah paylaşımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferi için 'zayıf ihtimal' değerlendirmesinde bulunduğu Kwadwo Asamoah için kulübü Juventus'tan manidar bir paylaşım geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Kwadwo Asamoah'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Teknik direktör Fatih Terim Ganalı oyuncunun transfer için "Sol bek arayışları içindeyiz. Benden evvel geliştiği için başkan ve yönetici arkadaşlarımın uğraşlarını biliyorsunuz. Asamoah'ın olma ihtimali zayıf gibi görünüyor. Alternatif bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Terim'in bu açıklamasının hemen ardından İtalyan ekibi Instagram hesabından 'Forza Juve' yorumuyla Asamoah'ın fotoğrafını paylaştı.
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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