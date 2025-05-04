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Fenerbahçeli taraftarlardan derbi öncesi Acun Ilıcalı'ya tepki | VİDEO

Fenerbahçeli taraftarlardan derbi öncesi Acun Ilıcalı'ya tepki | VİDEO

18:354/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Acun Ilıcalı tepkiyle karşılandı.
Acun Ilıcalı tepkiyle karşılandı.

Süper Lig 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi asbaşkan Acun Ilıcalı tepkiyle karşılandı. Acun Ilıcalı, saha kenarına adım attığı esnada sarı-lacivertli taraftarların protestosuna maruz kaldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi saha kenarına gelen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, stadyumda tepkiyle karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Acun Ilıcalı'yı ıslıklayarak protesto etti.


İşte o anlar;
YouTube
Fenerbahçeli taraftarlardan derbi öncesi Acun Ilıcalı'ya tepki | VİDEO
Spor / Futbol
04 Mayıs, Pazar





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