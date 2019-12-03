Karagümrük-Göztepe: 1-2

Süper Lig ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Vefa Stadı'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Göztepe'ye tur için avantajı getiren golleri, 42. dakikada Atınç Nukan ve 55'te Yasin Öztekin kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise 63. dakikada Alagie Sosseh'ten geldi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.