ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Karagümrük-Göztepe: 1-2

Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e konuk olan Göztepe, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Öztekin'in gol sevinci

Yasin Öztekin'in gol sevinci

Fotoğraf: IHA

Süper Lig ekibi Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Vefa Stadı'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Göztepe'ye tur için avantajı getiren golleri, 42. dakikada Atınç Nukan ve 55'te Yasin Öztekin kaydetti. Karagümrük'ün tek golü ise 63. dakikada Alagie Sosseh'ten geldi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

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