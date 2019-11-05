PTT 1.LİG

Karagümrük'te beklenmeyen gelişme: Erkan Zengin takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te bir süredir teknik direktör ve futbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Karagümrük formasıyla 45 maça çıkan Erkan Zengin, 23 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Karagümrük formasıyla 45 maça çıkan Erkan Zengin, 23 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Fotoğraf: IHA

Fatih Karagümrük’te Erkan Zengin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, "Karagümrükspor Kulübünden başkanımız Süleyman Hurma ile yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayım. Karagümrükspor taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
  • Erkan Zengin, 2018-2019 sezonu başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. 34 yaşındaki futbolcu, 16 Ekim'den bu yana İstanbul temsilcisinde teknik direktörlük görevini de yürütüyordu. Fatih Karagümrük, bu süreçte ligde çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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