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Karagümrük'ün transfer gündemindeki Andrea Bertolacci kimdir?

Karagümrük'e bir Milanlı daha: Görüşmeler başladı

Süper Lig'de sezonun flaş takımı Fatih Karagümrük'ün, Lucas Biglia ve Fabio Borini'nin ardından Milan'ın bir başka eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi de transfer etmek istediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bertolacci, Milan formasıyla çıktığı 52 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Bertolacci, Milan formasıyla çıktığı 52 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran ve son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün, devre arasında ses getirecek bir transfere daha imza atmayı planladığı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; İstanbul ekibi orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile görüşmelere başladı. Karagümrük'ün bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdiği bildirildi.

21 milyon euroya imza atmıştı

Bertolacci kariyerinde; Lecce, Roma, Genoa, Milan ve son olarak Sampdoria formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Milan'a transfer olmuştu.

Bertolacci Serie A'da toplam 212 maça çıktı.
Bertolacci Serie A'da toplam 212 maça çıktı.

Ligin flaş takımı Karagümrük'ten ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attı
Ligin flaş takımı Karagümrük'ten ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attı

Süper Lig’in ilk 12 haftasında iyi bir performans göstermesine karşın gol yollarında problem yaşayan Karagümrük bombayı patlattı. Chelsea, Liverpool, Roma, Sunderland, Milan gibi takımların formasını giyen ve son olarak Verona’da oynayan İtalyan yıldız Fabio Borini, Karagümrük’le anlaşmaya vardı. Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı. 2012 yılında Roma’dan Liverpool’a 13 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Borini, 2015’te de Liverpool’dan Sunderland’e 10 milyon 700 bin Euro karşılığında gitti. 2018 yılında Milan’ın 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son olarak Verona forması giymişti. Bu sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Borini, ligin ikinci yarısında Karagümrük formasını terletecek.

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