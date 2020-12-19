Karagümrük'e bir Milanlı daha: Görüşmeler başladı

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran ve son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün, devre arasında ses getirecek bir transfere daha imza atmayı planladığı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; İstanbul ekibi orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile görüşmelere başladı. Karagümrük'ün bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdiği bildirildi.

21 milyon euroya imza atmıştı

Bertolacci kariyerinde; Lecce, Roma, Genoa, Milan ve son olarak Sampdoria formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Milan'a transfer olmuştu.