Karagümrük'ün transfer gündemindeki Andrea Bertolacci kimdir?
Karagümrük'e bir Milanlı daha: Görüşmeler başladı
Süper Lig'de sezonun flaş takımı Fatih Karagümrük'ün, Lucas Biglia ve Fabio Borini'nin ardından Milan'ın bir başka eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi de transfer etmek istediği öğrenildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran ve son olarak Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün, devre arasında ses getirecek bir transfere daha imza atmayı planladığı ortaya çıktı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre; İstanbul ekibi orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile görüşmelere başladı. Karagümrük'ün bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdiği bildirildi.
21 milyon euroya imza atmıştı
Bertolacci kariyerinde; Lecce, Roma, Genoa, Milan ve son olarak Sampdoria formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Milan'a transfer olmuştu.
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