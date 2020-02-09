Kasımpaşa-Galatasaray: 0-3

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Meriah (k.k), 22. ve 42. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 39'a yükseltirken, Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.





Saracchi ilk 11'de başladığı maçta 3. dakikada sakatlandı

Galatasaray'da sakatlığı geçen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuştu. Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Radamel Falcao ise müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Donk 300 bin avro daha kazandı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı. Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin avronun daha sahibi oldu. Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.

Kasımpaşa, 9 yıl sonra Çapa yönetiminde maça çıktı

Kasımpaşa'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, lacivert-beyazlı-beyazlı takımın başında yaklaşık 9 yıl aradan sonra maça çıktı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi. Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı. Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Tarkan Serbest, Ndongala, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük.