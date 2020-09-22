Kasımpaşa'nın Gineli yıldızı Fode Koita, sezon başladığından bu yana kadroya alınmıyordu. Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı belirtilen Koita'nın kulüp yönetimiyle sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Kasımpaşa Kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öksüz, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada Koita'nın Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberlerle ilgili olarak 'Kimse kafasına göre bir yere gidemez. Koita'nın bizimle bir yıl daha sözleşmesi var' diyerek tepki gösterdi.

Sakatlığı olduğu için iki haftadır kadroda olmayan oyuncunun transfer olduğundan bu yana sakatlık sorunları olduğundan bahseden Öksüz, "Koita, Kasımpaşa'nın oyuncusu ve şu anda somut bir durum yok" dedi.

Hatırlanacağı üzere Koita, önceki günlerde Paris merkezli bir sağlık merkeziyle anlaşmış ve sakatlığı sonrasında rehabilitasyon çalışmalarına burada devam ettiği ortaya çıkmıştı.