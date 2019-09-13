Kasıt değil ihmal var

Trabzonspor’da son zamanlarda yaşanan sakatlıklar ve bu duruma bağlı gelişmeler çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirirken, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın menisküs olması bordo-mavili kulüpte değişkenlikleri de beraberinde getirdi. Yusuf Sarı’nın ameliyat olması, Abdulkadir Ömür’ün ise kendi tercihi olarak daha önce Burak Yılmaz’ın tavsiyesinde olduğu gibi Almanya’da dün ameliyat olmasına neden olan kulüp doktoru değişikliğinin ardından, kasıt olmasa da ihmal olduğu ortaya çıkmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-off ilk maçı olan AEK karşılaşmasında sakatlığı ortaya çıkmasına rağmen ligde oynanan Malatyaspor ve AEK rövanş maçında oynatılan Abdülkadir Ömür, kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’ın raporu doğrultusunda görev alırken, bu süreci yetkili bir ağızdan dinledik. Abdülkadir Ömür’ün çekilen MR’ı sonucu ayağında ödem oluşması ihmalin ilk ayağıydı. Milli aranın da olacak olması nedeniyle MR sonuçlarına fazla değer vermeyen, vermediği gibi bu verileri sağlık kurulu ile paylaşmayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ayrılık sürecini de başlattı.

Aynı zamanda Burak Yılmaz’ın da doktoru ve Milli takım doktoru olan Ufuk Şentürk’e MR sonuçlarını gönderen Abdülkadir Ömür, süreci beklerken, bulguları Trabzonspor Kulübü ile paylaşmayan Doktor Şentürk, Abdülkadir Ömür’ün menisküsünde yırtık olduğunu kamuoyu ile paylaşınca kızılca kıyamet koptu. Meslektaşı ile sonuçları paylaştığı için Hakan Bozdoğan, işinden olurken, Abdülkadir Ömür’ün isteği üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun Almanya’da Ufuk Şentürk’ün ortağı olduğu klinikte ameliyatına karar verdi ve malum süreç başladı.

Ayağında ödem oluştuğu için menisküs yırtığı MR’da net olarak görünmediği gibi MR raporlarını okumayıp sadece kendi inisiyatifiyle hareket eden kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sağlık kurulunda yer alan ve konuyla ilgili uzman doktor olan Osman Aynacı ile bulguları paylaşmayınca çıkan sonuçta çaresizliğinin kurbanı oldu. Bir kurban da doktorların görüşlerine bağlı kalan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı oldu. Her ne kadar iyi niyetle hareket edilmiş olunsa da sonuç olarak kasıt olmayan sakatlıklarda ihmal olduğu kesinleşirken, ihmalin bedeli de Trabzonspor’a ağır oldu.

Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Almanya’da menisküs ameliyatı oldu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, “AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugün (dün) Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” ifadelerini kullandı. Abdülkadir Ömür’ün tedavisinin bir süre Almanya’da devam edeceğini aktaran Güven, ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon’da devam edileceğini kaydetti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret etti.

Sakatlık sıkıntısı

Trabzonspor’da beklediğinin aksine milli ara yaramadı. Sezon başında yoğun bir maç trafiğine giren ve milli arada dinlenerek sakat oyuncuların dönmesinin beklendiği Karadeniz ekibinde, bu dönemde art arda sakatlıklar geldi. Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür’de menisküs yırtığı, Caleb Ekuban’ın da ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine bu oyuncuların ameliyatlarına karar verildi. Yusuf Sarı’nın 4-6 hafta, Caleb Ekuban 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı, Abdülkadir Ömür’ün de ilk yarıyı kapatması bekleniyor. Bordo-mavili takımda yeni transferlerden antrenman eksiği bulunan Daniel Sturridge, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de milli arada takıma katılamadı. Trabzonspor, 22 günlük sürede ligde 4, UEFA Avrupa Lig’inde de 2 olmak üzere toplam 6 önemli karşılaşmaya çıkacak.