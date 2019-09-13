Kasıt değil ihmal var
SÜPER LİG

Kasıt değil ihmal var

Trabzonspor’da art arda gelen sakatlıkların perdesi aralandı. Bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan gerçek, takımın başarısı için ihmal edilen sakatlıkların gün yüzüne çıkarılmaması oldu. Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’a kesilen fatura aslında bu sürecin kasıt değil ihmal olduğunu ortaya koydu.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür (sol) Ahmet Ağaoğlu (sağ)

Abdülkadir Ömür (sol) Ahmet Ağaoğlu (sağ)

Trabzonspor’da son zamanlarda yaşanan sakatlıklar ve bu duruma bağlı gelişmeler çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirirken, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın menisküs olması bordo-mavili kulüpte değişkenlikleri de beraberinde getirdi. Yusuf Sarı’nın ameliyat olması, Abdulkadir Ömür’ün ise kendi tercihi olarak daha önce Burak Yılmaz’ın tavsiyesinde olduğu gibi Almanya’da dün ameliyat olmasına neden olan kulüp doktoru değişikliğinin ardından, kasıt olmasa da ihmal olduğu ortaya çıkmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-off ilk maçı olan AEK karşılaşmasında sakatlığı ortaya çıkmasına rağmen ligde oynanan Malatyaspor ve AEK rövanş maçında oynatılan Abdülkadir Ömür, kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’ın raporu doğrultusunda görev alırken, bu süreci yetkili bir ağızdan dinledik. Abdülkadir Ömür’ün çekilen MR’ı sonucu ayağında ödem oluşması ihmalin ilk ayağıydı. Milli aranın da olacak olması nedeniyle MR sonuçlarına fazla değer vermeyen, vermediği gibi bu verileri sağlık kurulu ile paylaşmayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ayrılık sürecini de başlattı.

Aynı zamanda Burak Yılmaz’ın da doktoru ve Milli takım doktoru olan Ufuk Şentürk’e MR sonuçlarını gönderen Abdülkadir Ömür, süreci beklerken, bulguları Trabzonspor Kulübü ile paylaşmayan Doktor Şentürk, Abdülkadir Ömür’ün menisküsünde yırtık olduğunu kamuoyu ile paylaşınca kızılca kıyamet koptu. Meslektaşı ile sonuçları paylaştığı için Hakan Bozdoğan, işinden olurken, Abdülkadir Ömür’ün isteği üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun Almanya’da Ufuk Şentürk’ün ortağı olduğu klinikte ameliyatına karar verdi ve malum süreç başladı.

Ayağında ödem oluştuğu için menisküs yırtığı MR’da net olarak görünmediği gibi MR raporlarını okumayıp sadece kendi inisiyatifiyle hareket eden kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sağlık kurulunda yer alan ve konuyla ilgili uzman doktor olan Osman Aynacı ile bulguları paylaşmayınca çıkan sonuçta çaresizliğinin kurbanı oldu. Bir kurban da doktorların görüşlerine bağlı kalan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı oldu. Her ne kadar iyi niyetle hareket edilmiş olunsa da sonuç olarak kasıt olmayan sakatlıklarda ihmal olduğu kesinleşirken, ihmalin bedeli de Trabzonspor’a ağır oldu.

  • Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok
  • Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Almanya’da menisküs ameliyatı oldu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, “AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugün (dün) Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” ifadelerini kullandı. Abdülkadir Ömür’ün tedavisinin bir süre Almanya’da devam edeceğini aktaran Güven, ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon’da devam edileceğini kaydetti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret etti.
  • Sakatlık sıkıntısı
  • Trabzonspor’da beklediğinin aksine milli ara yaramadı. Sezon başında yoğun bir maç trafiğine giren ve milli arada dinlenerek sakat oyuncuların dönmesinin beklendiği Karadeniz ekibinde, bu dönemde art arda sakatlıklar geldi. Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür’de menisküs yırtığı, Caleb Ekuban’ın da ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine bu oyuncuların ameliyatlarına karar verildi. Yusuf Sarı’nın 4-6 hafta, Caleb Ekuban 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı, Abdülkadir Ömür’ün de ilk yarıyı kapatması bekleniyor. Bordo-mavili takımda yeni transferlerden antrenman eksiği bulunan Daniel Sturridge, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de milli arada takıma katılamadı. Trabzonspor, 22 günlük sürede ligde 4, UEFA Avrupa Lig’inde de 2 olmak üzere toplam 6 önemli karşılaşmaya çıkacak.

"Milli Takım için yalvardım Vedat Muriç'i görmediler"
"Milli Takım için yalvardım Vedat Muriç'i görmediler"

Giresunspor'un eski başkanı Mustafa Temel Bozbağ, son günlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu futbolcuların başında gelen Vedat Muriç ile ilgili olarak yenisafak.com Spor Servisi'nden Mustafa Göksel'in sorularını cevapladı.Vedat Muriç'i izledikten sonra çok etkilendiğini ve Giresunspor'a transferini gerçekleştirdiğini söyleyen Bozbağ, oyuncuyu milli takımlara önerdiğini hatta bu süreçte yalvardığını ifade ederken karşılık bulamadığını söyledi.İşte Mustafa Temel Bozbağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;İlk izlediğimde hayran kaldım""Vedat'ı Eskişehirspor getirdi. O süreçte deneniyordu. Ertuğrul Sağlam dönemiydi. Onlar beğenmedi. Ben videolarını izlemiştim. Hayran kaldım. Çok cüzi bir miktara transferini gerçekleştirdik. Çok çalıştı ve kendini geliştirdi. Giresunspor'a ilk geldiğinde böyle değildi tabii ki ama çalışmalarının karşılığını aldı.""İlhan Cavcav Muriç için beni çağırdı"Vedat'ı Giresunspor'daki performansı sonrasında Konyaspor istedi. Aykut Kocaman vardı o zaman Konya'nın başında. Sonra bir anda transferden vazgeçtiler. Sonrasında İlhan Cavcav, beni aradı. Bana da çok güvenir. 'Vedat'ı bize ver' dedi. Rahatsızlığı vardı evine kadar gittim ve anlaştık. Sonrasında Gençlerbirliği'ne transferi gerçekleşti"Vedat'ın Türk kimliği var, milli takım için yalvardımVedat Muriç'e Türk pasaportu aldırmaya çalıştık. Zaten hakkıydı. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk kimliğini çıkarttık. O dönemde milli takımda oynaması için yalvardım, herkesi gezdim ancak karşılık göremedim. Başka milli takıma gitmesin diye söyledik, önerdik ancak sonuç alamadık.Vedat yerli statüsünde oynar"Vedat'ın Türk kimliği var. Yabancı sınırının tekrar getirilmesi halinde yerli statüsünde oynayabilir. Milli takım uygunluğu konusundaki detayı bilemem ancak oyuncunun Türk kimliği var. Bu sebeple bu oyuncuyu yabancı statüsünde oynatamazsınız"Çok büyük takıma gidecek"Vedat Fenerbahçe'de gol attı diye demiyorum. Çok temiz çocuk. Çok büyük takıma gidecek. Komple bir oyuncu ve gelişmeye devam ediyor."Vedat Muriç Türkiye'yi istediğini açıklamıştıGiresunspor'dan Gençlerbirliği'ne transferi sürecinde açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, Türkiye Milli Takımı formasını giymek istediğini dile getirmişti. Muriç, milli takım antrenörü Abdullah Ercan'ın Samsunspor maçında kendisini izlemeye geldiğini ve beğendiğini söylemişti. Golcü oyuncu evrak sorunlarının giderilmediğini bu yüzden de Kosova'nın davetini kabul edeceğini dile getirmişti.Video: Vedat Muriç'in gönlünde Türkiye forması var

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