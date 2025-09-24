Kayserispor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kayserispor'da ise Furkan Soyalp, Ali Karimi, Onugka, Hosseini, Deniz Dönmezer ve Bennaser statü gereği; Benes, Mane ve Ackah da sakatlıkları sebebiyle maçta yer alamayacak.