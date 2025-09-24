Yeni Şafak
Kartal'ı Rafa uçurdu: Kayserispor 0-4 Beşiktaş (ÖZET)

21:5324/09/2025, Wednesday
Rafa Silva ile Tammy Abraham'ın yaşadığı sevinç.
Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15, 32, 58. dakikada Rafa Silva (3) ile 45+1. dakikada Tammy Abraham attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.


RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 kazandı.


Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15, 32, 58. dakikada Rafa Silva (3) ile 45+1. dakikada Tammy Abraham kaydetti.


Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip puanını 9 yaptı ve 9. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 4 puanla 15. sırada kaldı.


Kara-kartal ligin 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.


KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER
Kayserispor:
Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva istediği vuruşu yapamadı.

15' Beşiktaş, Rafa Silva'nın golü ile maçta öne geçti. Orkun Kökçü'nün pasıyla sol kanatta topla buluşan Rafa Silva, hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla topuBilal Bayazit'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

20' Devrim Şahin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Tammy Abraham'ın yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

33' Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Rafa Silva, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla topu Bilal Bayazit'ın solundan köşede ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu: 0-2.

45' Ramazan Civelek'in hatalı geri pasıyla topla buluşan Abraham, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla topu Bilal Bayazit'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.

İKİNCİ YARI

58' Rashica'nın defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Rafa Silva, hızla ilerleyerek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla topu Bilal Bayazit'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-4.

65' Rafa Silva'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın yaptığı vuruşta Bilal Bayazit topa hakim olmayı başardı.

77' Kartal Kayra Yılmaz ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Bilal Bayazit topu kornere çelmeyi başardı.


KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

