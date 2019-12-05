Kayserispor-Manisa FK: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor evinde Manisa'yı konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mert Kula, 49'da Ziya Alkurt ve 51'de Kravets kaydetti. Manisa ekibinin gollerini ise 66. dakikada penaltıdan Dilaver Güçlü ve 75'te Zahit Fındıklı attı.

Mücadelenin rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Manisa'da oynanacak.