ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kayserispor-Manisa FK: 3-2

Süper Lig ekibi Kayserispor, Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı 2. Lig takımı Manisa Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserisporlu futbolcuların gol sevinci

Kayserisporlu futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: IHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor evinde Manisa'yı konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mert Kula, 49'da Ziya Alkurt ve 51'de Kravets kaydetti. Manisa ekibinin gollerini ise 66. dakikada penaltıdan Dilaver Güçlü ve 75'te Zahit Fındıklı attı.

Mücadelenin rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Manisa'da oynanacak.

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