Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Kayserispor - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

19:019/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor'da tek hedef üç puan.
Trabzonspor'da tek hedef üç puan.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk oluyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari kadroda yer almadı.

Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole karşılaşmada forma giyemeyecek.


KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Kayserispor:
Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Chalov, Cardoso.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı: 2026 AÖL 2. dönem yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte tarihler