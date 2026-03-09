Kayserispor - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk oluyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari kadroda yer almadı.
Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole karşılaşmada forma giyemeyecek.