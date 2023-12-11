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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Orada oynamayı çok isterim

Galatasaray forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Transfer iddiaları üzerine konuşan başarılı oyuncu, "Kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım. Hiç şüphesiz Serie A büyüleyici bir lig orada oynamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

15:17 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:18 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, İtalyan basını Tuttomercato'ya Galatasaray günleri, transfer hedefleri ve Kopenhag maçı hakkında açıklamalarda bulundu.


Kerem Aktürkoğlu şöyle konuştu:
'Kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım'

"Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Son iki sezonda büyüdüm ve hala büyümeye devam ettiğimi hissediyorum. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum ve kariyerim beni nereye götürürse götürsün, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğimi biliyorum. Yani evet, kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım"


'Serie A büyüleyici bir lig'

"İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları, sporun tarihini yazmış kulüpleri var. Heyecan verici olurdu. Serie A'da olağanüstü oyuncular ve çok yüksek bir seviye var. Hiç şüphesiz büyüleyici bir lig ve orada oynamayı çok isterim. Kendimi o tutkunun ve olağanüstü mücadelenin içinde görebiliyorum"


'Tarihi bir an'

"Bir oyuncu olarak hedefim her geçen gün kendimi geliştirmek. Kalite olarak, beceri olarak gelişmek istiyorum ve sanırım en başından beri kendimi bu yola adadım. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir adım atma şansı da var. Bu kulüp için, taraftarlar için, tüm toplum için tarihi bir an. Kopenhag ile oynamak için sabırsızlanıyoruz"


'Kazanmak için çıkacağız'

"Bu bir final gibi. Zorlu mücadele olacak, onlar zorlu bir takım olduklarını gösterdiler ama biz de güçlüyüz. Hem de çok. Niteliklerimize güveniyoruz. Bu yüzden maça kazanmak için çıkacağız"






#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Serie A
30 dakika önce
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