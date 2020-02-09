MİLLİ TAKIM

Kerem Tunçeri'nin acı günü

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri vefat etti.

Haber Merkezi AA
Kerem Tunçeri

Kerem Tunçeri

Kerem Tunçeri'nin babası vefat etti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Haluk Tunçeri, milli takımın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarının kadrolarında yer aldı.

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